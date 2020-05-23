كورونا يزلزل أكبر شركات تأجير السيارات الأمريكية ويتسبب في إفلاسها

منذ تصاعد أزمة كورونا، وانتشار الفيروس المستجد، توقفت العديد من القطاعات الصناعية، وتوالت الأزمات الاقتصادية خاصة على قطاع السيارات، وخلال الساعات الماضية أعلنت شركة "هيرتز" الأمريكية لتأجير السيارات والتي تأسست قبل أكثر من 100عام ، إفلاسها المالي.

وأعلنت الشركة في بيان لها، عن تصفية العمل في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لكنها ستواصل العمل في مناطق نشاطها الرئيسية ​أوروبا​ و​أستراليا​ و​نيوزيلندا.

وقبل إعلانها الإفلاس المالي، قامت الشركة بترقية بول ستون رئيس عمليات تأجير السيارات في أمريكا الشمالية لقيادة الشركة، وبذلك يكون قد احتل المرتبة الخامسة من حيث عدد المديرين التنفيذيين للشركة.

قبل أن يضرب جائحة الفيروس التاجي ويرسل أعمال السفر إلى السقوط الحر، كان هيرتز يكتسب بعض القوة تحت قياد مارينيلو الرئيس التنفيذي الأسبق، والذي بدوره ورث الشركة في ورطة عندما تولى المسؤولية في يناير 2017.

بعد توليه المنصب الأعلى، شرع مارينيلو في تحديث أسطول هيرتز من خلال التخلص من السيارات المدمجة غير المرغوب فيها وسيارات السيدان العائلية التي استهلكت بشكل أسرع من سيارات الكروس أوفر وسيارات الدفع الرباعي الأكثر شعبية.

وأسفرت هذه الجهود عن أسعار أفضل في شباك التأجير وفي سوق السيارات المستعملة، ولكنها أثقلت أيضًا هيرتز مع ديون أكثر من منافستها شركة أفيس بدجت جروب.

وحسبما ذكره بلومبرج، أكدت الشركة أن فيروس "كوفيد 19" كان مباغتاً كبيراً على الخدمة، حيث تراجعت العائدات بشكل هائل في العديد من الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة وكندا".

ولفتت إلى أنها "اتخذت إجراءات فورية تمنح الأولوية لصحة و​سلامة​ موظفيها وزبائنها، وألغت كل نفقات غير أساسية"، مشيرة إلى أن "الغموض يلف آفاق عودة الواردات وإعادة فتح السوق بالكامل، ما تطلب هذه الخطوة اليوم".

وذكرت "هيرتز" أن 20 ألف شخص في المجموع تم في الواقع تسريحهم، وهم يشكلون حوالى نصف عدد العاملين فيها في العالم.