حي العجوزة: لافتة "القرن" على سور نادي الزمالك.. ولو كانت في الشارع لأزلناها فورا

قال اللواء هاني العناني رئيس حي العجوزة ان ما قام بة نادي الزمالك بتعليق لافتة تقول انة نادي القرن فهي علي سور النادي اي تعتبر ضمن الملكية الخاصة للنادي لافتا الي ان النادي بة شاسيهات معلقة علي السور يقوم بتعليق الاعلانات الخاصة بالنادي

واكد رئيس الحي ان اللافتة لو كان النادي قام بتعليقها في الشارع كنا ازلناها فورا لانها تعتبر مخالفة لافتا الي قيام الحي بحملات مكبرة صباحية ومسائية لتحرير شوارع الحي من احتلالها بالحواجز الحديدية لتخصيص أماكن لانتظار السيارات.

وقال العناني إنّ الحملة شملت إدارة مشروعات الطرق والإشغالات بالحي لإزالة الحواجزالحديدية من أمام العقارات والمحلات وتحرير محاضر إتلاف رصف للمخالفين وإشغال الطريق العام.

اشار العناني الي انة تم تنفيذ تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديريات الصحة والطب البيطري والزراعة بتسيير سيارات محملة بمكبرات صوتية تجوب شوارع المحافظة لتوعية وإعلام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي يجب اتباعها لمكافحة تفشي فيروس كورونا.وطالب المحافظ بتخصيص سيارات بكل حي ومركز ومدينة لتجوب الشوارع والقرى والعزب، للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا والإرشادات الصحية الواجب تنفيذها حفاظا على سلامة المواطنين.