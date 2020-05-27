تصل لـ50 ألف جنيه.. شروط الترشح لجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

أعلن مجلس أمناء جائزة أحمد فؤاد نجم، لشعر العامية المصرية، عن فتح باب التقدم للجائزة في دورتها السابعة اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 مايو 2020 وحتى الأحد 26 يوليو 2020، وفقا للقواعد التالية:

أولًا: جائزة الأعمال الشعرية بإجمالي 150 ألف جنيه مصري، مقسمة على النحو التالي: 100 ألف جنيه تقسم بالتساوي على المتسابقين العشر الأوائل، و50 ألف جنيه للفائز الأول من بين العشر ولا يجوز تقسيمها.

شروط التقدم لجوائز الأعمال الشعرية

- أن يكون العمل المتقدم ديوان شعر مكتوب بالعامية المصرية.

- أن تكون الطبعة الأولي من الديوان قد صدرت خلال العامين السابقين بين يناير 2018 وديسمبر 2019.

- تمنح الجائزة للشعراء الأحياء فقط وقت التقدم للجائزة.

- تمنح الجائزة للشاعر شخصيًا وليس للناشر أو المؤسسة أو الجهة المتقدمة.

- ألا يزيد عمر المتقدم للجائزة عن أربعين عامًا في يوم 26 يوليو 2020.

- يتم التقدم بديوان واحد فقط لكل شاعر ولا يجوز للشاعر التقدم بنفس العمل مرة أخري في دورة تالية.

- تقبل الأعمال المرشحة من الأفراد والناشرين والهيئات الثقافية والجامعات والمؤسسات العلمية بشرط موافقة الشاعر كتابية على التقدم للجائزة وقبولها في حالة فوزه بها.

ثانيا: جائزة الدراسات النقدية لشعر العامية قيمتها خمسون ألف جنيه مصري ولا يجوز تقسيمها.

شروط التقدم لجائزة الدراسات النقدية لشعر العامية

- أن يكون العمل كتابًا منشورًا أو بحثًا للحصول على درجة الدكتوراه أو الماجيستير باللغة العربية صدر أو أجيز خلال الفترة من أول يناير 2015 حتى نهاية موعد التقديم 26 يوليو 2020.

- أن يتناول العمل شعر العامية المصرية.

- لا يشترط حد أقصى لسن المتقدم.

إجراءات التقدم للجائزتين

1. تستقبل أمانة الجائزة الدواوين الشعرية والدراسات النقدية المشاركة اعتبارًا من الأربعاء 27 مايو وحتى الأحد 26 يوليو 2020 ولا يلتفت للأعمال الواردة قبل هذا التاريخ أو بعده.

2. ويقدم المشارك في فرع الاعمال الشعرية 6 نسخ من الديوان الشعري.

3. ويقدم المشارك في فرع الدراسات النقدية 4 نسخ من الدراسة النقدية.

4. يملأ المشارك استمارة ترشيح وصورة من الرقم القومي للمتقدم على العنوان التالي (160 شارع 26 يوليو - العجوزة - الجيزة - بجوار مسرح البالون) يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 ظهرًا ما عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

5. تعلن لجنتي التحكيم أسماء الفائزين في الذكرى السابعة لرحيل أحمد فؤاد نجم في 3 ديسمبر 2020.

ويمكنك تحميل استمارة المشاركة عبر الرابط: http://www.negmprize.com/files/NegmContestForm2020.docx.