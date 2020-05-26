سوريا محور مباحثات نائب وزير الخارجية الروسي والسفير المصري

بحث سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، مع إيهاب نصر السفير المصري في موسكو، الوضع في سوريا والشرق الأوسط والتسوية الليبية.

وقالت وزارة الخارجية الروية في بيان: ناقش الجانبان بالتفصيل الوضع الحالي على الأرض في سوريا في سياق ضرورة مكافحة الإرهاب، ومهمة توفير المساعدة الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين، وعملية الحل السياسي للأزمة السورية على أساس احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن قضايا التسوية في الشرق الأوسط وليبيا، المدرجة على أجندة الأمم المتحدة، تم بحثها أيضا، موضحاً أن المحادثات جرت أمس الاثنين.