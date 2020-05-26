بدءا من السبت .. الجامعات تلزم عامليها بارتداء الكمامات

ألزم عدد من الجامعات أعضاء هيئة التدريس وكل العاملين بها، بضرورة ارتداء الكمامات، ومنع دخول أي منهم دون ذلك.

وأكد رؤساء الجامعات، لـ"الوطن"، أنه سيجرى تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية بعيد عيد الفطر المبارك، في جامعة عين شمس، أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، قرارا بإلزام كل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة في كلياتها ومعاهدها والوحدات وإداراتها المختلفة بارتداء الكمامة اعتبارا من 30 مايو 2020.

وكلف المتيني، الأمن الجامعي بحظر دخول أي شخص إلى الحرم الجامعى غير مرتدي الكمامة، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن مجلس الجامعة سيلزم جميع منتسبي الجامعة، من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وخدمات معاونة، بمختلف الكليات ومعاهدها والوحدات وإداراتها المختلفة بارتداء الكمامة، بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وعودة وانتظام العمل بمختلف القطاعات.

وأوضح نجم، لـ"الوطن"، أن الجامعة ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من خلال التعقيم والتطهير الدوري لكل المنشآت والقطاعات، فضلا عن نشر وسائل التعقيم المختلفة من مطهرات ومعقمات الأيدي وغيرها، حفاظاً على صحة الجميع، بجانب تقليل الكثافات بالمكاتب والغرف والقاعات.

وأكد الدكتور أشرف خالد نائب رئيس جامعة بني سويف لشؤون التعليم والطلاب، مناقشة إلزام أعضاء هيئة التدريس، وكل العاملين بالجامعة، بضرورة ارتداء الكمامة تجنباً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في مجلس الجامعة المقرر انعقاده الأحد المقبل.

وأضاف خالد، لـ"الوطن"، أن الجامعة حرصت على توفير كل المستلزمات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يجرى تعقيم كل منشآت الجامعة بشكل يومي.

وكشف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، عن أنه سيجرى منع دخول أي طالب للجامعة دون ارتداء كمامات، مؤكدا أن الجامعة حريصة على تطبيق إجراءات السلامة لمنتسبيها، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضح غلاب أنه سيجرى تعقيم كل المباني بشكل يومي، وقياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول الحرم الجامعي.