التعليم العالي: منقدرش نطبق نموذج ألمانيا في مكافحة كورونا على مصر

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ القرارات التي اتخذتها الدولة أثرت على أعداد الإصابة بفيروس كورونا، بشكل كبير جدًا، مثل تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس وتعطيل الرحلات الجوية وفرض حظر التجوال الجزئي.

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع "بشائر الخير 3" في محافظة الإسكندرية: "لا يوجد اتفاق، في حاجات كتير جدا هنقولها كمان شوية في موضوع كورونا، الأسئلة أكتر من الأجوبة، والاجتهادات أكتر، مفيش كتالوج واضح الدول تستطيع تمشي عليه، وعشان كده منقدرش نطبق نموذج ألمانيا في مصر، وكل دولة لا بد أن يكون لها نموذج يتماشى مع إمكانياتها، ومما لا شك فيه إن الأرقام بتنزل".