صوامع وشون الدقهلية تستقبل 182 ألف طن قمح في العيد

استقبلت صوامع وشون الدقهلية بإشراف السيد دايرة وكيل وزارة التموين، خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك، كميات وصلت إلى 220 طنا، لترتفع الكميات التي جرى توريدها، خلال الموسم الحالي إلى 182 ألف طن، خلال فترة 42 يوم عمل منذ بدء التوريد في 15 أبريل الجاري.

وقال المهندس شريف صليب مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الصوامع كميات بلغت 181985 طنا، منذ بدء التوريد من قمح مصري إنتاج 2020 بحسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، فجرى توريد 38 ألف طن لصوامع شركة مطاحن شرق الدلتا، و117 ألف طن للشركة المصرية القابضة للصوامع، و27 ألف طن في صوامع البنك الزراعي المصري، مشيرا إلى أن هذه الكميات إجمالي ما جرى توريده خلال 42 يوما.

وأضاف صليب، لـ"الوطن"، أن الكميات المتوقع توريدها تبلغ 225 ألف طن بحسب مديرية الزراعة، من المساحة المزروعة والتي تبلغ 236 ألفا و323 فدانا، وإجمالي السعات التخزينية 232 ألفا طن، وتوجد سعات تخزينية احتياطية عند الحاجة إليها.