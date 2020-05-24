محافظ بني سويف: فتح أعمال توريد القمح ثالث أيام عيد الفطر

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على إيقاف أعمال توريد القمح لمواقع الاستلام أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، على أن يبدأ الاستلام من المزارعين ثالث أيام العيد في جميع المواقع المخصصة لذلك.

وقال محافظ بني سويف في تصريحات صحفية، اليوم، إن ما تم توريده واستلامه منذ بداية الموسم وحتى مساء أمس السبت يزيد عن 187 ألف و804 طن قمح، بنسبة 94 % من المستهدف توريده هذا الموسم. وأكد وصفي عبد الله مدير مديرية التموين، أن هناك خطة معدة مسبقا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، ورئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كلا من: مديري المتابعة والشؤون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية.