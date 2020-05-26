"الصحة": لدينا 61 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي فقط

نفى الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، ما تردد عن عدم وجود أسرّة للمرضى في مستشفيات العزل.

وقال وديع، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إن وزارة الصحة لديها 20 مستشفى للعزل فيها 20980 سريرا، بينها 519 سريرا رعاية مركزة، بخلاف المستشفيات الجامعية.

وأكد مستشار وزيرة الصحة أن نسبة الإشغال في هذه المستشفيات وصلت لـ89%، وأن نسبة إشغال أسرّة الرعاية المركزة 60% وهناك 40% من أسرّة الرعاية المركزة فارغ وجاهزة لتقديم الخدمة للمصريين.

وأشار وديع إلى أنه لدينا في مصر 61 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي فقط، وأن أجهزة التنفس الصناعي الموجودة في مستشفيات العزل أكثر من تلك الموجودة في مستشفيات وزارة الصحة، مضيفًا: "السيستم مكتمل والمنظومة مكتملة، والشائعات ستظل موجودة طوال الوقت".