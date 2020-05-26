مستشار وزيرة الصحة عن دعم وحماية الأطقم الطبية: هم خط الدفاع الأول

تحدث الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لحماية الأطقم الطبية من فيروس كورونا المستجد.

وقال وديع، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إن وزيرة الصحة تولي اهتماما كبيرا بالأطقم الطبية، وأن الأطباء والتمريض هم الركن الرئيسي في مواجهة هذه الجائحة، وأنهم الخط الأول لمحاربة الفيروس اللعين.

وأوضح وديع أن أعظم الأنظمة الصحية في العالم أصيبت بانتكاسات، نتيجة إصابة الأطباء والتمريض بفيروس كورونا.

وشدد وديع على أن الوزارة حريصة على توفير كافة المسلتزمات الوقائية للأطقم الطبية في المستشفيات، وأنه تم وضع عدد من الأسرة في المستشفيات تحت تصرف الفرق الطبية حال مرضهم أو تعرضهم للالتهابات، وتخصيص أجنحة في كل مستشفى للطواقم الطبية.

وأكد وديع على أن وزيرة الصحة أمرت بإجراء مسحات للأطقم الطبية العاملين بنظام 14 يوم عمل و14 يوم إجازة عند انتهاء فترة عملهم وعودتهم للمنازل، ومسحة أخرى عند انتهاء إجازتهم وعودتهم للمنزل، مع إرجاعهم للمستشفى حال شعورهم بأي أعراض.