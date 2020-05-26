"بلا كورونا".. مبادرة أهالي قرية أبوخليفة بالقنطرة لمواجهة الوباء

دشن شباب قرية أبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، مبادرة "أبو خليفة بلا كورونا".. لتطهير وتعقيم شوارع القرية، برعاية الإدارة الصحية بالقنطرة غرب ووحدة الطب الوقائي بالقنطرة غرب، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتأكيد للمواطن أنه لا مجال للاستهتار بحياته وأن حياته تهم الدولة ولذلك تتخذ الدولة العديد من الإجراءات لحمايته.

وأكد كرم الشحات رئيس مدينة القنطرة غرب على دعم المبادرة، وأن المبادرة تم تدشينها بقرية أبوخليفة تحت شعار "أبو خليفة بلا كورونا"، وتستهدف المرور على المحال لتوعيتها بضرورة ارتداء الجوانتيات أثناء عملية البيع للجمهور حفاظا على أرواحهم وأرواح المواطنين، ومنعا لانتشار الفيروس، ومواصلة أعمال التطهير والتعقيم وحث المواطنين على ضرورة الالتزام بتعليمات الحكومة والتباعد الاجتماعي بين المواطنين وعدم التواجد فى الحدائق والأسواق والشوارع.