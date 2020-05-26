مع عودة السياحة الداخلية.. تعرف على الإجراءات الاحترازية داخل الفنادق

بعد أشهر من التوقف التام بسبب فيروس كورونا، تبدأ السياحة الداخلية العودة مرة أخرى، بعغدما أعلنت وزارة السياحة المصرية أنها سلمت أكثر من 70 فندقا شهادات للسلامة الصحية لإعادة التشغيل والعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر، وفق اشتراطات حددتها لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19.

وضمت القائمة التي أعلنتها الوزارة 74 فندقا في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية والسويس والقاهرة.

إجراءات احترازية عديدة اتخذتها الدولة بهدف تأمين عودة السياحة الداخلية، أوضحها الدكتور عبدالفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة والآثار، ورئيس قطاع المنشآت السياحية والفندقية، أن الإجراءات المتبعة مع الفنادق منصوص عليها من منظمة الصحة العالمية ويتم الإشراف الدقيق عليها.

وأضاف العاصي، أن هناك عدة فنادق طلبت بدء العمل قبل العيد وتم إخبارها بالإجراءات المطلوبة، وهناك مجموعة فنادق أخرى طلبت بدء العمل مع بعد العيد، مشيرا إلى أنه هذه الإجراءات مكونة من 30 بندًا أبرزهم أن تعمل الفنادق بطاقة 25% فقط خلال فترة العيد وبعد ذلك بطاقة 50%.

وتابع وكيل أول وزارة السياحة، أن الإجراءات تشترط التعقيم المستمر للفندق بالكامل، وتعقيم الغرف بعد كل نزيل، إضافة إلى توفير الكمامات والمعقمات داخل الغرف، موضحا أنه يجب على جميع العاملين ارتداء قفازات وكمامات خلال التعامل مع النزيل.

كذلك رفع معدلات الكلور في حمامات السباحة لضمان تطهير المياه بصفة دورية مع الحفاظ على مستواه، إضافة لتطبيق التباعد الاجتماعي في المطاعم بتقليل كثافة الأفراد على الطاولة الوحدة، والتباعد مسافة 2 مترا بين الطاولة والأخرى.

وأيضا التأكد من تعقيم الحقائب والغرف قبل الوصول للغرف، ومن عدم وجود أكثر من شخصين فى الغرفة، مع قياس درجة حرارة النزلاء عند دخول الفندق، وتخصيص مكان خاص للحجر الصحى داخل الفندق بعيد عن الغرف التي يقيم بها النزلاء، تحسبا لظهور حالات مصابة بكورونا بين النزلاء.

وأكد العاصي، أنه سيتم التفتيش المستمر لضمان تفعيل تلك الإجراءات، موضحا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفة لهذه التعليمات، منها إيقاف النشاط وغلق المنشأة.