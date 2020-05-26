السياحة الداخلية تنعش شواطئ الغردقة

أنعشت السياحة الداخلية فنادق الغردقة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، حيث توافد الآلاف على الفنادق السياحية بالغردقة في ظل قرار الحكومة بعودة السياحة الداخلية بنسبة 25 ٪ طبقآ للضوابط والاشتراطات التي أقرتها وزارة السياحة والآثار والسياحة وذلك للفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل.

وحرصت الفنادق على اتباع إجراءات الوقاية بدء من دخول النزيل للفندق وقياس درجة حرارته، وتعقيم جميع المتعلقات والحقائب وتسكينه بالغرف وتطبيق الإجراءات الخاصة بالشواطئ وحمامات السباحة.

وخصصت إدارة أحد الفنادق السياحية حمام سباحة خاص للسيدات لارتداء المايوه البكيني في منطقة هادئة ذو مدخل خاص وتم تعليق لافتة "منطقة البكيني" وذلك تحت إشراف أمن الفندق وذلك لتوفير الخصوصية أثناء عملية الاستحمام والاستمتاع بالشواطئ.

وقال عماد طه مدير فندق سياحي بالغردقة، إنه تم اتباع إجراءات الوقاية والتنبيه على النزيل بالحفاظ على المسافة الأمنة بينه وبين فرد آخر كما قامت إدارة الفندق بتباعد "الشازلونجات" عن بعضها بمسافة كافية وإلغاء بعض الشمسيات على الشواطئ للحفاظ على المسافة الآمنة، مشيراً إلى انتشار وسائل الوقاية والتعقيم والتطهير في أرجاء الفندق والتنبيه على النزلاء بالتعقيم وتذكيرهم عن طريق جرس كل نصف ساعة.

وأوضح سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة فنادق سياحية كبرى بالغردقة، أن الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بفنادق البحر الأحمر بلغت نسبة الأشغال بها 100 ٪ من الطاقة الاستيعابية بنسبة 25 ٪ المقررة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها وزارة السياحة والآثار، مؤكداً أن نسبة التشغيل ستصبح 50 ٪ ابتداء من شهر يونيو المقبل وذلك للفنادق التي تلتزم بالضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء لاستقبال النزلاء المصريين، لافتا أن عدد كبير من المصريين أقبل على الحجوزات خلال الفترة القادمة لقضاء إجازة الصيف بفنادق الحجر الأحمر.