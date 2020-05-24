صور.. السياحة الداخلية تواجه كورونا وتنعش فنادق البحر الأحمر في العيد

أنعشت السياحة الداخلية عددا من فنادق البحر الأحمر الحاصلة على شهادة السلامة الصحية والتي استقبلت عددا من النزلاء المصريين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك وذلك بعد قرار الدولة بعودة السياحة الداخلية بنسبة 25%.

ويتوافد الآلاف من السائحين المصريين على عدد من فنادق البحر الأحمر لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك في ظل إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا واشتراطات وضوابط أقرتها الدولة لعودة السياحة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية والتي تسمح للفنادق لاستقبال النزلاء.

كشف محمد السباعى مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية كبرى بالغردقة اليوم الأحد لـ"الوطن"، عن بدء استقبال النزلاء مع الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات الوقائية والإجراءات الاحترازية وذلك منذ دخول الضيف من باب الفندق وذلك بدء من قياس درجة الحرارة وإجراءات تطهير الأمتعة وتوزيع القفازات والكمامات مجانا وتخصيص قلم لكل نزيل للتوقيع ووضع وسائل وأدوات التطهير في سيبنسر ونشره في عدة أماكن في الاستقبال وأمام الغرف وفى المطاعم وأمام حمامات السباحة، موضحاً أن الوجبات في المطاعم بنظام "V.I.B" حيث يلتزم النزلاء بالجلوس على المناضد ويطلب ما يريده بنظام أوبن بوفيه وذلك للثلاث وجبات بشرط تباعد المناضد عن بعض وذلك بحد أقصى أربعة أفراد للمنضدة الواحدة.

وأكد إعداد أطقم عاملين مدرب على التعامل مع الظروف الحالية وحرصهم على ارتداد القفازات والكمامات وتغييرها كل 6 ساعات وبالنسبة لخدمة الغرف يتم تغييرها عقب التعامل مع كل نزيل، بالإضافة إلى تعقيم حمامات السباحة بوسائل التطهير اللازمة تحت إشراف صحي كامل وتخصيص فريق طبى لمتابعة الحالة الصحية للنزلاء مع التنبيه عليهم بالإبلاغ عن أي مشكلة صحية أو أي أعراض طارئة.

كان تسلم ما يقرب من 45 فندقا شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بفنادق البحر الأحمر، وذلك بعد استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء.