بالأسماء.. 9 فنادق تحصل على موافقة تشغيل جزئى بمطروح والساحل الشمالي

أعلنت محافظة مطروح، اليوم، أن 9 من الفنادق والمنتجعات السياحية بالمحافظة حصلت على موافقة التشغيل الجزئي من إجمالى طاقتها السياحية بنسبة 25%، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التى وضعتها وزارة السياحة والآثار، من خلال غرفة المنشآت الفندقية ووزارة الصحة والسكان، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت المحافظة، إن غرفة المنشآت الفندفية وافقت على تشغيل 25% من إجمالي طاقة التشغيل السياحية للفنادق والمنتجعات السياحية بنطاق المحافظة، في مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي وهى فنادق بلو فيو بمرسي مطروح، وسيزار باى بمطروح، وكارولز بوريفاج بمطروح، وبورتو مارينا بالعلمين، والعلمين سيدى عبد الرحمن، وجاز كريستال بالساحل الشمالي، وجاز الماظة بيتش ريزورت، وذا جى العلمين، وريكسوكس بالساحل الشمالي.

وراجعت شرطة السياحة جميع التصريحات التي حصلت عليها تلك المنشآت السياحية وتصديق وزارة الصحة على تشغيلها الجزئي، بعد التأكد من الالتزام بجميع الضوابط التى وضعتها وزارة الصحة.

وأكدت محافظة مطروح، متابعة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء خلال أيام عيد الفطر، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتففد جميع المنشآت والشواطئ للتأكد من الالتزام بقرارات مجلس الوزراء.