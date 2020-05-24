بالمسافة الآمنة.. إجراءات وقائية لتسكين النزلاء في فنادق الغردقة

مع بدء عودة العمل في الفنادق بإجراءات وقائية، رصدت "الوطن" إجراءات تسكين النزلاء من السائحين المصريين في فنادق البحر الأحمر لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، في ظل الضوابط والشروط التي أقرتها الحكومة لإعادة تشغيل السياحة الداخلية بنسبة 25% من طاقة الفندق في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد السباعي مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، لـ"الوطن"، إن الإجراءات الاحترازية تبدأ قبل دخول النزلاء للفندق بقياس درجة الحرارة وتعقيم النزلاء وتطهير المتعلقات الشخصية والحقائب الخاصة بواسطة عمالة مدربة بهم، ثم الدخول لمنطقة الاستقبال لاستلام مفتاح الغرف، حيث يجرى التنبيه عليهم بالابتعاد عن بعض، والحفاظ على مسافة كبيرة بين كل نزيل والآخر "حافظ على المسافة"، طبقا لعلامات إرشادية موضوعة على الطرقات، واستخدام قلم خاص بكل نزيل والتنبيه عليهم بالالتزام بتعليمات حمام السباحة والجلوس بمسافات متباعدة، وعدم دخول خدمة الروم سيرفيس إلا بعد انتهاء مدة إقامة النزيل.

وكشف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أن هناك لجانا تفتيشية مشتركة من وزارة السياحة والآثار والصحة وغرفة المنشآت الفندقية تمرر على الفنادق السياحية؛ للتأكد من التزام هذه الفنادق بتطبق الضوابط والإجراءات الوقائية منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للضيوف وتطهير اليدين.