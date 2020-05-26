التزام مواطني الوادي الجديد بالحظر في ثالث أيام عيد الفطر المبارك

بدأت قوات مديرية أمن الوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، تطبيق قرار حظر التجوال ومنع التجمعات، فيما سادت حالة من الالتزام التام من قبل أهالي المحافظة، في اليوم الثالث من أيام عيد الفطر المبارك، وسط انتشار وتواجد أمني مكثف من مديرية أمن المحافظة.

يأتي ذلك تزامنًا مع قرار مجلس الوزراء الخاص بغلق المنتزهات والنوادي وكافة المزارات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلت الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى من المواطنين، فضلًا عن التزام أصحاب منافذ البيع والمولات والمنشآت التجارية من غير المستثناة من قرار الحظر وذلك بكل مراكز المحافظة الخمسة والقرى وتوابعها في إطار دعم جهود الدولة والحفاظ على سلامة الجميع.

من جانبه، أشاد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمدى وعي وحرص المواطنين بالبقاء بالمنازل وعدم النزول أو الاحتفال بأي شكل من الأشكال بعيد الفطر منذ الصباح وحتى ظهر ثالث أيام العيد، مشيرًا إلى الانضباط والتزام المحال التي ينطبق عليها قرار الغلق.

وأكد المحافظ، على التزام جميع المراكز والمدن بتنفيذ كل الإجراءات الخاصة بغلق جميع المتنزهات والحدائق العامة، ومنع التجمعات نهائيًا بالشوارع والممشى السياحي والنوادي الرياضية، وإيقاف جميع وسائل النقل العام وكل أتوبيسات الرحلات للحد من الكثافات.

وأوضح أنه جرى التنسيق مع مديرية الأمن لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم والتنسيق مع المرور لتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بوسائل المواصلات.