"الصحة الفرنسية": ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 28530 حالة

أعلنت المديرية العامة للصحة الفرنسية، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، بلغت 28530 منذ الأول من مارس الماضي، بعد تسجيل 73 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 145555 حالة

وأكدت المديرية العامة للصحة في فرنسا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 145555 حالة، بعد تسجيل 275 حالة جديدة، منذ أمس الاثنين.

وأضافت المديرية العامة للصحة، أن 16264 مصابا بكورونا، أي أقل بـ534 من إحصاءات أمس الاثنين، يتلقون العلاج في المستشفيات، لافتة إلى تراجع عدد الحالات الراقدة بوحدات العناية المركزة عبر البلاد بمقدار 54 منذ أمس الاثنين، ليصبح 1555 حالة فقط.