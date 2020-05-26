فيديو.. رصد طائرتين تركتين تنقلان مرتزقة سوريين إلى مصراتة بليبيا

تستمر تركيا في خرق القرارات الدولية عبر إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا بشكل يومي عبر رحلات طيران مدنية وعسكرية، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، حيث رُصدت طائرتان من طراز "لوكهيد سي 130 إي" خلال انتقالهما من إسطنبول إلى مصراتة، وطائرة تابعة لسلاح الجو التركي غادرت من إسطنبول متجهة إلى ليبيا.

وأوضح التقرير، أن الطائرات التركية كانت تحمل مرتزقة سوريين هبطوا في مصراتة.

وتجاوز عدد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا الـ 10 آلاف شخص بينهم قيادات إرهابية.

وضبط الجيش الليبي الداعشي السوري أبو بكر البويضاني، والذي انتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لما يعرف بـ"فيلق الشام"، ليأتي ذلك دليلًا جديدًا على تعاون تركيا مع تنظيم داعش الإرهابي لنشر الإرهاب والتطرف في ليبيا والمنطقة.