الجيش الليبي يكشف حقيقة تلقيه دعم من روسيا

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إن إعلام ومفكري الجماعات الإرهابية، هي جماعات إعلامية متطرفة، تعمل على التشكيك في كل ضربات الجيش الليبي، ويتهموه بالتعامل مع الروس.

وأضاف المسماري، خلال حواره عبر شاشة "سكاي نيوز العربية": "هذا الكلام غير حقيقي، والجيش الليبي عريق، وعمره حوالي 80 سنة، ويتعامل كمؤسسة عسكرية وطنية، ومن أراد يتحقق من ذلك، عليه أن يراجع الطائرات السابقة التي سقطت، وهم كلهم شهداء ليبيين من الجيش الليبي".

وتابع: "تعودنا أنهم يحاولون التغطية على انتصاراتنا وتقدماتنا، بشائعات وإدعاءات غير حقيقية على الإطلاق".