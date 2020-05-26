محافظ الشرقية: اتخاذ إجراءات قانونية ضد أسرة سرقت جثة متوفاة بكورونا

علق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على فيديو متداول لخروج جثمان سيدة متوفاة بفيروس كورونا بعد اقتحام أسرتها في فاقوس لمستشفى العزل.

وقال غراب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الأهالي اقتحموا المستشفى بعد تأخر الإجراءات لمدة 3 ساعات بعد وفاة الحالة بسبب فيروس كورونا.

وأوضح غراب أن الشرطة أعادت الجثمان وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية مع أصحاب الواقعة، واصفًا ما حدث بأنه تصرف غير مسؤول وغير مقبول وأثار الذعر، مشددًا على أنه يتم تعقيم المستشفى وتأمينه حاليا بقوات الأمن.

وعن وفاة 3 أشقاء في المحافظة بسبب فيروس كورونا في قرية الرحمانية أكد المحافظ أن الأول توفي قبل الحصول على المسحة الثانية بعدما أثبتت الأولى إصابته والأخ الثاني توفي في اليوم التالي للحصول على المسحة وقبل ظهور النتيجة التي جاءت إيجابية والثالث كانت نتيجة المسحة سلبية ولكنه توفي بالالتهاب الرئوي وتم غلق الشارع وتعقيمه.