بعد وفاة 3 أشقاء.. محافظ الشرقية يتابع أعمال التعقيم بالرحمانية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال التطهير والتعقيم الجارية بشوارع قرية الرحمانية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير وذلك بعد أن شهدت وفاة ثلاثة أشقاء إثر إصابة أحدهم بكورونا، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في تنفيذ كافة الإجرءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس والحد من إنتشاره .

واطمأن المحافظ من رئيس مركز ومدينة أبو كبير علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية المتخذة حيال عدد 3 منازل بالقرية والخاضع أصحابها لإجراءات العزل الصحي موجها رئيس المدينة بالتنسيق مع وكيلي وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي بتقديم كافه أوجه الرعاية الصحية والعلاجية والمواد الغذائية الجافة لهم لسد احتياجاتهم من الغذاء خلال فترة العزل الصحي للتخفيف عنهم من حدة أزمة كورونا المستجد.

وأكد المحافظ علي رئيس مركز ومدينة أبو كبير بالتنسيق مع الجهات المعنيه باستمرار أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمنازل و المنشآت الخدمية بنطاق القرية كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحه وسلامة الأهالي.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو كبير بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالرحمانية برفع ناتج تطهير بحر فاقوس ورفع تراكمات القمامة ودهان السور الحديدي والخرساني بطريق البحر لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للقرية.

وكان محافظ الشرقية قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمباني الحكومية والمنشآت الخدمية والشوارع ومواقف السيارات ومحطات القطار والأسواق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .