غدا.."الوطنية للصحافة" تناقش التوسع في العمل أون لاين بالمؤسسات القومية

تعقد الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعا لها غدًا برئاسة كرم جبر، وحضور رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، لمناقشة تطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية في مواجهة الإصابة بفيرس كورونا، والتأكيد على شفافية الإعلان فور حدوث الحالات.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع أهمية التوسع في العمل أونلاين وحصول الحالات المرضية على إجازة، فضلا عن التعقيم اليومي وعدم دخول أي فرد دون قياس درجة الحرارة.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، قد طالبت بضرورة اتباع المؤسسات الصحفية القومية، أقصى درجات الأمان والحماية، حرصا على صحة العاملين، والتعامل بشفافية وإفصاح، بشأن حالات الإصابة بفيرس كورونا، التي يتم اكتشافها، واتخاذ إجراءات الغلق فورا، ودون تراخ، بعد أن لاحظت الهيئة، ظهور حالات إصابة مؤخرا.

وطلبت الهيئة، في بيان لها أمس، من رؤساء المؤسسات، الإشراف بأنفسهم، وبشكل مباشر على الإجراءات، التى يتم اتخاذها وحددت 9 إجراءات المطلوب تنفيذها بدقة وهي:

1- يتم فورا تطهير و(غلق)، الأماكن التى تظهر فيها العدوى دون تأخير أو تراخ، منعا لانتشارها بين الزملاء.

2- تطبيق إجراءات العزل في المنازل للمخالطين لمدة 14 يوما، وعدم السماح لهم بالمجيئ إلى العمل.

4- توفير مواد التطهير مثل الجيل والكحول فى أماكن العمل، والتعقيم والتطهير اليومى المستمر.

5- استخدام كواشف الحرارة لكل من يدخل مكان العمل.

6- عدم السماح بدخول أماكن العمل بأي صورة من الصور، إلا بعد ارتداء الكمامة.

7- الإبلاغ الفورى عن حالات الإصابة، وإخطار الهيئة بتفيذ الاجراءات الاحترازية بمنتهى الدقة والحزم.

8- الاستعانة فقط بالعمالة الضرورية، وفي أضيق الحدود ومراعاة التباعد في أماكن العمل.

9- تحديد مسؤول لإدارة الأزمة فى كل مؤسسة يتلقى البيانات والإخطارات، ويتابع الإجراءات التى يتم اتخاذها.

وتابعت الهيئة في بيانها: "وإذ ندعو للمتابعة الدقيقة من السادة رؤساء مجالس الإدارة، ندعو إلى الالتزام بأقصى درجات الشفافية والإفصاح فى الإبلاغ عن الحالات المصابة، واتخاذ ما يلزم لحماية العاملين".