وكيل دينية البرلمان عن فتح المساجد للصلاة: أتوقع في الجمعة بعد المقبلة

أكد اللواء شكري الجندي وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه يراهن على وعي الشعب المصري وإجراءات وزارة الأوقاف لفتح المساجد ودور العبادة، مرحبًا بعرض خطة من وزارة الأوقاف لفتح المساجد للصلاة.

وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الإجراءات ستشمل التباعد الاجتماعي، ووجود مسافات بين المصلين وغلق المساجد فور الانتهاء من الصلاة، إضافة إلى توافر أدوات نظافة ومطهرات.

وأوضح أن اللجنة تتابع مع وزارة الأوقاف إعادة فتح المساجد مرة أخرى، ومتوقعًا أن يتم ذلك لأداء صلاة الجمعة بعد المقبلة، ناصحًا المصلين باصطحاب سجادة الصلاة معهم أثناء الصلاة فى المساجد.

وأشار إلى أن الشعب المصرى "طيب"، وأنه سيتم فتح كافة المساجد خلال الصلوات الخمس مرة واحدة، موضحًا أن مجلس النواب فى انتظار موافقة لجنة الأزمات بمجلس الوزراء على خطة وزارة الأوقاف لإعادة فتح المساجد.