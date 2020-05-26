رئيس اتصالات البرلمان: 97 إصابة جديدة بكورونا خلال يومين في القليوبية

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، لابد من اتباع كل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، والبقاء في المنازل قدر الإمكان، وعدم خروج الأطفال والأولاد كما نرى في الشوارع، وعدم خروج المخالطين من الحجر المنزلي تماما.

وأشار بدوي، في بيان له على صفحته الرسمية بفيس بوك، أن أعداد الحالات الإيجابية التي ظهرت نتائج المسحة الخاصة بهم بمحافظة القليوبية، بلغت خلال اليومين الماضيين 97 حالة.

وأوضح بدوي، أن خريطة الحالات أظهرت تسجيل 26 حالة جديدة في مركز ومدينة بنها، و22 حالة بمركز ومدينة طوخ، و10 حالات في مركز ومدينة قليوب، و3 حالات بمركز ومدينة القناطر الخيرية، و15 حالة في مركز ومدينة شبرا الخيمة، و5 حالات في مركز ومدينة شبين القناطر، و8 حالات بمركز ومدينة الخانكة، و8 حالات بمدينة الخصوص.