بإجراءات مشددة.. "دينية النواب" تكشف ملامح خطة فتح المساجد

انتهت وزارة الأوقاف من إعداد خطة وضوابط عودة العمل في المساجد، بالتزامن مع استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تمهيدًا لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء، مطلع الأسبوع المقبل، لحسم بنودها وتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه كشف النائب شكرى الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ملامح خطة الأوقاف لإعادة فتح المساجد، قائلًا إنها تتضمن عددًًا من المحاور الرئيسية، أبرزها إلزام المصلين المترددين على دور العبادة بارتداء الكمامات، تنفيذًا للتعليمات الجديدة الخاصة بمجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتدائها بالأماكن العامة والمواصلات، مشيرًا إلى أن القرار يشمل دور العبادة.

وأضاف الجندي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الخطة ستشمل أيضًا إشراف القائمين على المسجد على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، والخاصة بمراعاة المسافات الآمنة بين المصلين، بشكل يحافظ علي سلامتهم أثناء تأدية الصلاة، وبالتالي سيتم تحديد الأعداد المسموح لها بالتواجد داخل المسجد بناء على المسافات الأمنة داخله.

وأوضح الجندي، أن الخطة تشمل أيضًا توفير مستلزمات التعقيم داخل المساجد، من كحول وصابون داخل حمامات المسجد، لمساعدة المصلين علي الحفاظ علي نظافتهم الشخصية وبالتالي منع انتقال العدوى، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف سيكون بها لجنة لمتابعة عملية فتح المساجد ومدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وبطبيعة الحال سيكون بكل مسجد مشرفين علي هذه الخطة وتابعين لوزارة الأوقاف.

وختم الجندي حديثه قائلًا:"سنراهن علي وعي المواطنين، واللجنة الدينية ترحب بشدة بإعادة فتح المساجد من جديد".