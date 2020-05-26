السعودية تعلن إعادة فتح المساجد.. واستمرار تعليق العمرة

أعلنت المملكة العربية السعودية، إعادة فتح المساجد لإقامة الصلاة، بدء من الأحد المقبل، في إطار تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت المملكة، أنه سيتم السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأضافت أنه سيتم الاستمرار بإقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليا.

وأكدت الممكلة العربية السعودية، استمرار تعليق العمرة والزيارة، مشيرة إلى أنه ستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الاثنين، تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى 47795، فيما سجلت 9 حالات وفاة ليصبح العدد الكلي لهذه الحالات إلى 399.