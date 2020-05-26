بعد مخالطتهما لـ"الجداوي".. مخرج "لعبة النسيان": أنا وأحمد داوود بخير

أكد أحمد شفيق، مخرج مسلسل "لعبة النسيان"، أن فريق عمل المسلسل قام بإجراء مسحة فيروس كورونا، بعد اكتشاف إصابة رجاء الجداوي، التى خالطت معظهم خلال التصوير .

وأكد "شفيق" لـ"الوطن"، "نتيجة تحاليلي طلعت سلبية"، وبشأن أحمد داوود قال: "هو بخير ولم يصبه مكروه حتى الآن".

كانت الفنانة رجاء الجداوي نُقلت إلى أحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج، عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان، وقالت رجاء الجداوي لـ"الوطن"، في تصريح مقتضب: "أنا تعبانة.. سيبوني في حالي".