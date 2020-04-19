دينا الشربيني: أحمد داوود "أخويا وحبيبي.. فيه بينا كيميا في التمثيل"

أشادت الفنانة دينا الشربيني، بطاقم عمل مسلسل "لعبة النسيان"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني، على شاشة "إم بي سي مصر"، قائلة: "أحمد داوود بطل المسلسل، اشتغلنا مع بعض معظم الحاجات، عامل دور حلو أوي، بس مش هينفع أقوله علشان ميتحرقش".

وأضافت "الشربيني"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، على شاشة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب: "أحمد داوود أخويا وحبيبي، كمان في التمثيل أنا بحب أمثل قدامه جدا وبينا كيميا كبيرة"، مشيدة في الوقت ذاته، بالفنانة إنجي المقدم، حيث وصفتها بالجميلة، سواء في الطبيعة أو في التمثيل.

مسلسل "لعبة النسيان"، مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان"، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.