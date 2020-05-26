أون لاين.. 43 عالما يواجهون كورونا بأحدث الأبحاث العلمية بجامعة طنطا غدا

أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا، ونائب رئيس المؤتمر الدولي الافتراضي الأول للجامعة، أنه تم انعقاد الجلسة التحضيرية اليوم للمؤتمر عبر تقنية"فيديو كونفرانس"، بمشاركة عدد كبير من العلماء حول العالم، في مجالات الطب والدواء والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأوضح أن هناك إقبالًا دوليًا كبيرًا على المشاركة في المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في مصر على مستوي الجامعات لمواجهة أزمة كورونا، مضيفًا أن المؤتمر سيعقد مساء غد الأربعاء، تحت عنوان "البحث العلمي في مواجهة كوفيد19 ومستقبل العالم بعد الجائحة"، وسيستمر يومين، ويشارك به 43 باحثًا من ثماني دول عربية وأجنبية.

وبحسب "عكاشة"، يبحث المشاركون في المؤتمر الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفيسة الناتجة عن الأزمة، وكيفية مواجهتها، ودور العقل الجمعي والمنظمات المختلفة فى تخطيها، كما يناقش المؤتمر مستقبل العالم بعد كورونا.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا الكيلاني مدير وحدة رصد المشكلات المجتمعية بالجامعة، ومقرر المؤتمر، مشاركة باحثين من دول كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ولبنان والجزائر والسعودية وتونس وكرواتيا.