نائب محافظ الغربية يغلق محلين بمركز كفر الزيات

أجرى الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، اليوم، جولة تفقدية بمركز كفر الزيات وبسيون، لمتابعة التزام المواطنين بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي والحدائق والمتنزهات وفض أي تجمعات قد تتسبب في انتشار فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأوضح نائب محافظ الغربية، أنه تم غلق وتشميع 2 محل بمركز كفر الزيات عبارة عن غلق كافيه ملحق بصالة ألعاب إلكترونية بمدينة كفر الزيات، وغلق محل آيس كريم ومسليات بقرية الدلجمون، مؤكدا أنه لن يتم التغاضي عن المخالفات والعمل على تطبيق القانون بكل حسم وقوة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف "عطا"، أنه تم تفقد أعمال النظافة بمركز كفر الزيات وبسيون، وكذلك متابعة أعمال الطرق الجاري تنفيذها، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح مبنى مركز ومدينة بسيون قريبا بعد تطويره.