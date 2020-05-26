نائب الحسينية عن أزمة تغسيل متوفى كورونا بالشرقية: المستشفى لم يقصر

علق خالد عبد المولى، نائب الحسينية في مجلس النواب، على شكوى من جود حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وعدم القدرة على تغسيلها ودفنها، موضحًا أن جميع الأطقم الطبية في الحسينية يبذلون جهدا كبيرا.

وأضاف "عبد المولي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه تلقى اتصالات من أقارب المتوفى وتواصل مع مدير المستشفى وقيادات الوزارة وكانت الحالة حرجة وتم أخذ المسحة وجاءت إيجابية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد ساعات من أخذ المسحة تلقى خبر وفاة الحاج وجيه فجرا، وطلب ذووه تغسيل المتوفى ولكن كان الوقت متأخرا، وتصدينا للغسل وتمت الاستجابة من العاملين في مستشفى العزل، وتم تغسيله وتكفينه ونقله لمثواه الأخير، ورفض العاملون في المستشفى الحصول على أي مقابل مادي.

وأضاف أن الواقعة لا يوجد بها أي تقصير، وأنه يطالب الجميع بالوقوف خلف الأطقم الطبية وعدم إثارة أي أزمات.