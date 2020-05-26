"في صندوق قمامة".. عامل يعيد 45 ألف جنيه لصاحبها: أمانة هنتسأل عليها

قال عبدالله عبدالكريم عامل نظافة برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، أنه عندما عثر على مبلغ 45 ألف جنيه داخل صندوق القمامة قرر على الفور البحث عن صاحبها وإعادتها له.

وأضاف في تصريح لـ"الوطن": " فرحة صاحب المبلغ بعد تسليمه له جعلني أشعر بقيمة ما فعلته"، متابعًا: "الحفاظ على الأمانة وردها لأصحابها أكيد ثوابها كبير، وأنا مش عاوز حاجة غير رضا ربنا.. لأن دي أمانة وهنتسأل عليها أمام الله عز وجل".

وأردف: "رد الشيئ لأهله واجب على أي شخص، خاصة أننا نمر بظروف صعبة وكل واحد محتاج فلوسه، وربنا يغني كل واحد بالحلال ويبعد عننا الحرام".

وأشار إلى أن ما لمسه من أبنائه الأربعة "فتاتين وولدين" من شعورهم بالفخر بسبب موقفه جعله يشعر بسعادة غامرة، خاصة في ظل توالي الاتصالات من أصدقائهم وأقاربهم الذين أشادوا بما فعلته.

وكان نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق كرّم عامل نظافة؛ لأمانته وإعادته 45 ألف جنيه لمواطن بعدما عثر عليهم في صندوق قمامة.

وقالت رئاسة المركز، خلال بيان لها، إن عبدالله عبدالكريم عبدالله عامل بجهاز النظافة برئاسة مركز ومدينة الزقازيق أعاد مبلغ 45 ألف جنيه لصاحبها تاجر مواد غذائية.

وأضاف البيان أن العامل سلم المبلغ الذي عثر عليه في صندوق قمامة إلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق نبيل فاروق عبدالحليم؛ للبحث عن صاحبه، وجرى التوصل إلى صاحب المبلغ وتسلميه له، كما جرى تكريم العامل تقديرًا لأمانته.