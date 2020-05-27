شرطة البرازيل تداهم مقر إقامة حاكم ريو وسط تحقيق فساد

داهمت الشرطة الاتحادية البرازيلية، اليوم، مقر إقامة ويلسون ويتزل حاكم ريو دي جانيرو في إطار تحقيق فساد مرتبط بتفشي مرض كورونا المستجد "كوفيد-19" لتستهدف بذلك أحد الخصوم السياسيين للرئيس جايير بولسونارو فيما يجتاح المرض الناجم عن فيروس كورونا البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال مصدران وبيان من الشرطة الاتحادية إن أوامر التفتيش تأتي في إطار تحقيق في مزاعم فساد تتعلق باستغلال المال العام المخصص لمكافحة جائحة كورونا المستجد

وأوضح أحد المصدرين، أنه لم تصدر أوامر اعتقال.

وأضاف ويتزل في بيان، أنه برئ واتهم بولسونارو بالتدخل في التحقيق، وقال إنه مندهش وغاضب لرؤية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن حلفاء الرئيس في البرلمان كان لديهم علم مسبق بالعملية مما يشير إلى تسريب وتلفيق روايات غير حقيقية عنه.

وقال بولسونارو للصحفيين في برازيليا ”أتقدم بالتهنئة للشرطة الاتحادية لقد علمت بالنبأ من الإعلام“.

وويتزل هو الأحدث في صف طويل من حكام ولاية ريو الذين اتُهموا بالفساد، وكان حليفا لبولسونارو لكنه تحول إلى خصمه.

واختلف الاثنان في الأسابيع الأخيرة على كيفية التصدي للجائحة ورأى بولسونارو في ويتزل منافسا له في الانتخابات.

وداهمت الشرطة المقر السكني الرسمي لحاكم ريو وكذلك منزل ويتزل الشخصي الذي يقع في أحد أحياء المدينة.