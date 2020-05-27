"الصحة" ترد على شائعة تمييز رجاء الجداوي في "عزل VIP": لا تفرقة

منذ أن أعلنت مصادر طبيبة إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد ونقلها لمستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، فجر يوم العيد، وانهالت شائعات كثيرة عن وجود الفنانة في غرفتين "vip"، لها داخل المستشفى، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات عدة منها سبب تميز الفنانة عن المواطنين العاديين المصابين بالفيروس.

تواصلت "الوطن" مع مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان في محاولة للرد على هذا التساؤلات، وعلق المصدر قائلا: هل مبادرة "100 مليون صحة" خصصت للفنانة رجاء الجداوي؟، هل أكثر من 60 مليون مواطن تم فحصهم خلال المبادرة كلهم رجاء الجداوي ولديهم واسطة الإجراء الفحص الشامل لهم؟.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن": عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة قوائم الانتظار وهي الأولى من نوعها للقضاء على قوائم الانتظار مجاناً، وتخفيف معاناة المصريين من آلام المرض نتيجة انتظارهم على قوائم المستشفيات لإجراء العديد من العمليات المختلفة واستطاعت المبادرة الانتهاء من 418 ألف عملية جراحية عاجلة تشمل العمليات "القلب والقسطرة وجراحة رمد وأورام وقسطرة مخية وزراعة كبد وكلي،وجراحة مخ واعصاب وغيرها"، هل كانت جميعهم رجاء الجداوي؟.

وأضاف المصدر: مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتي استهدفت الكشف عن 28 مليون سيدة على مستوى المحافظات جميعا واستطاعت المبادرة الكشف عن أكثر من 13 مليون سيدة في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية بدأت ولكن الفيروس وقف هذا المبادرات لحين السيطرة عليه جميع هؤلاء السيدات كانوا الفنانة رجاء الجداوي ؟

وأوضح المصدر: مبادرة الكشف عن الحوامل والأجنة والتي كان من المقرر العمل بها في مطلع مارس لحماية الأمهات والأجنة من الأمراض المختلفة وأيضا تم توقيف انطلاقها مؤقتا لحين التخلص من الفيروس أطلقت للفنانين ومن معه وسائط، لافتا إلى مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع للأطفال والتي استطاعت الكشف على 400 ألف طفل منذ انطلاق المبادرة في سبتمبر الماضي، متعجبا: "هل كانوا ولاد فنانين أو جايين واسطة؟".

وأكد المصدر أن أي مصاب بفيروس كورونا لا نفرق بينه أو غيره نحن نتعامل مع أي شخص أصيب بالفيروس بأنه حالة فقط ويتم تقديم الرعاية الصحية له وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.