السعودية: إصابة 3 نساء إثر سقوط شظايا مقذوف أطلقه الحوثيون باتجاه جازان

أعلن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية العقيد محمد بن يحيى الغامدي، تضرر منزل وإصابة 3 نساء بإصابات خفيفة إثر سقوط شظايا مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من اليمن باتجاه قرية حدودية بجازان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بالمملكة قد تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وأضافت أن الحادث نتج عنه سقوط شظايا من المقذوف وتسبب في إصابة المواطنين المدنيين.