وزير يمني: الحوثيون يديرون ملف كورونا على الطريقة الإيرانية

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن المعلومات الواردة من العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا الحوثية حول عدد الوفيات والإصابات بوباء ‎كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الأيام الماضية، تحمل مؤشرا كارثيا عن مستوى تفشي الفيروس وانعدام الرعاية الطبية، في ظل استمرار الميليشيا الحوثية في سياسة الإنكار وتعريض حياة الملايين للخطر.

وأوضح الأرياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الميليشيات الحوثية تستنسخ طريقة النظام الإيراني في إدارة ملف ‎كورونا عبر التوظيف السياسي للوباء العالمي، وإخفاء البيانات والمعلومات عن المنظمات الدولية والرأي العام المحلي، وتصفية المصابين والمشتبه بإصابتهم، والتساهل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وإنكار حقيقة وحجم تفشي الوباء رغم إصابة كبار قياداته.

وأشار الأرياني إلى الخطر الذي يهدد ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية جراء تفشي كورونا المستجد، واستنساخ المليشيا النموذج الإيراني في مواجهة الوباء، موجهاً نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن ومنظمة الصحة العالمية لإنقاذ ملايين اليمنيين في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا من جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الحوثيون.

وفي سياق آخر، أصيبت ثلاث نساء، اليوم، إثر سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني قد تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جيزان، أسفر عن إصابة ثلاث نساء بإصابات خفيفة، وتضرر أحد المنازل.

وأضاف الغامدي أنه تم نقلهن للمستشفى وحالتهن الصحية مستقرة وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.