إصابة 3 من القوات الأمريكية في هجوم نفذه مجهولون بريف دير الزور

أصيب 3 جنود من القوات الأمريكية و5 من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في هجوم على رتل مشترك لهم على الحدود الإدارية بين محافظتي الحسكة ودير الزور.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن رتل آليات مشتركا للقوات الأمريكية ومجموعات من "قسد" المدعومة أمريكيا تعرض لهجوم نفذه مجهولون اليوم بسلاحي الرشاشات وقذائف "آر بي جي" عند مفرق قرية رويشد على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي الحسكة ودير الزور ما أدى إلى إصابة 3 جنود أمريكيين و5 من "قسد".

وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل المصابين الـ8 إلى مقر القاعدة الأمريكية غير الشرعية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة.

وفي سياق متصل، قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال التركي تضرم النار في الأراضي الزراعية غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي وتحرق نحو 350 دونما.