الكويت تنهي الحظر الشامل وتبدأ حظر جزئي 31 مايو: الحياة ستعود لطبيعتها

قال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، اليوم، إن بلاده ستستبدل حظر التجوال الشامل، الذي فرضته السلطات اعتبارا من 10 إلى 30 مايو الجاري، للحد من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، بآخر جزئي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضح الصالح، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن حظر التجوال الشامل سيتم استبداله بحظر تجوال جزئي "يتم تخفيفه تدريجيا حتى عودة الحياة لطبيعتها".

وأضاف الصالح أن الفرق الفنية تعمل حاليا لوضع الملامح الأخيرة للعودة للحياة الطبيعية، آخذة في الاعتبار القواعد الصحية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال وزير الداخلية الكويتي إن تفاصيل الحظر الجزئي الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من 31 مايو، سيتم الإعلان عنها الخميس المقبل.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، إن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه، الثلاثاء، إلزام كل الشركات بتوفير سكن خاص للعاملين لديها ممن تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، مع تزويده بكل الاحتياجات الأساسية والضرورية.