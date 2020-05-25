665 إصابة جديدة بكورونا في الكويت.. والاجمالي يرتفع لـ21967

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 665 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 21967 حالة، في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 165 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الكويتية، الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إنّ جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض، مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.