"التنمية المحلية" تحذر: لن نتهاون مع البناء المخالف أو العشوائي

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قرار وقف البناء فى عواصم المحافظات لمدة 6 أشهر جاء من أجل مراجعة كافة الاشتراطات البنائية، وعوامل الأمان والجراجات، والحفاظ على النسق الحضارى للمدن، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري".

وأوضح "قاسم"، أن الدولة لن تتهاون، وستتصدى بكل قوة لأي بناء مخالف أو عشوائى، "أى بناء عشوائى أو مخالف سيواجه بالإزالة الفورية"، موضحًا في الوقت ذاته أن المبانى التى حصلت على تراخيص بناء لن تستكمل أعمالها إلا بعد مراجعة قواعد السلامة والمهنية في ما يتعلق بطفايات الحريق والحماية المدنية، وباقى اشتراطات البناء.

وتابع: "قبل صدور القرار تم التنسيق بالفعل مع وزارة الداخلية من أجل تطبيقه".