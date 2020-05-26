الصحة: 13% من إصابات الطاقم الطبي خارج المستشفيات والسيدات أكثر من الرجل

قال الدكتور إيهاب محمود مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، إن هناك إجراءات تم اتخاذها داخل المنشآت الطبية لمنع عدوى الفرق الطبية، منها إجراء مسح صباحي لجميع العاملين بالمستشفيات، والكشف عن درجة الحرارة، وفي حالة وجود أعراض للمرض يتم إجراء باقي الفحوصات له، والتأكد من أنه مصاب أم لا.

وأوضح محمود، في تصريحات صحفية، أنه يتم عزل عضو الفريق الطبي المخالط لأي مصاب بفيروس كورونا لمدة 14 يوما بعد ملء استبيان من جانب إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى، لتحديد إذا كان هناك احتمالية الإصابة أم لا، وأشار مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، أن إصابات الفريق الطبي من فيروس كورونا منها 13% إصابات من خارج المنشأة الطبية.

وكشف عن أسباب عدم جدوى إجراء تحاليل pcr لكل الفرق الطبية المخالطة لمصابين، مشيرا إلى أن تحليل pcr يوضح إذا كان الفيروس موجودا أم لا، ويظهر بعد 48 ساعة من التعرض للإصابة، وقبل ذلك لا يظهر الإصابة، ويمكن أن تكون النتيجة سلبية والشخص مصاب.

وأكد أنه حتى لو كانت نتيجة المسحة سلبية لا يمكن لعضو الفريق الطبي التعامل بأريحية، ويجب التعامل مع المحيطين به بحذر، مشددا على ضرورة التعامل مع الجميع على أنهم مصابون.

واكد مدير إدارة مكافحة العدوى، أنه لا يمكن الاطمئنان بإجراء المسحات، لأنه بعد إجرائها يمكن أن يصاب أيضا، وإلا يجب إجراؤها كل 12 ساعة، ونصح بالمحافظة على التباعد الاجتماعي من وقت الخروج من المنزل وحتى الدخول إلى المنزل، وارتداء الواقي التنفسي والكمامة الجراحية والتعامل داخل الرعاية المركزة بكمامة n95، وعند الدخول إلى المنزل يجب البعد عن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد أن 23% من الإصابات يرجع إلى نتيجة التعامل مباشر مع مريض، وكذلك 37% من العدوى نتيجة الاختلاط داخل المنشأة الصحية في أماكن استراحات الفرق الطبية مثلا، وأماكن المطاعم والنوم، لذلك لا يمكن السماح بأن الأسرّة تكون قريبة بمسافة أقل من متر ونصف المتر، بجانب تطهير دورات المياه وأماكن النوم، ووجود مسافة متر ونصف المتر بين كل شخص في المطاعم، والالتزام بغسيل الأيدي، وأوضح أن الإصابات بين السيدات أكثر من الرجال، والقاهرة أعلى المحافظات إصابة.