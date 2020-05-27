العوضي: خسيت 10 كيلو في شهرين من أجل مشهد إعدام عشماوي

قال الفنان أحمد العوضي، الذي جسَّد شخصية الإرهابي هشام عشماوي، بمسلسل "الاختيار" والذي عرض على شاشة "أون" ضمن السباق الرمضاني، إن نجاحه في أداء شخصية الإرهابي الخائن، ليس نابعا من مهارة منه بل توفيق من الله سبحانه وتعالى.

وأضاف "العوضي"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري": "أنا مكنتش أحلم بالنجاح اللى حصل وده مش شطارة منى ولكن توفيق من الله سبحانه وتعالى".

وأشار الفنان إلى أنه اضطر إلى أن يخس 10 كيلو جرامات في غضون شهرين بسبب مشهد الإعدام بالمسلسل، مشيراً إلى القائمين على المسلسل بذلوا مجهوداً كبيراً ودققوا فى كل التفاصيل حتى خرج المسلسل بالشكل الذى حظى على إعجاب الجميع.