إسبانيا: 50 مليون يورو لدعم الدول اللاتينية المستضيفة للاجئي فنزويلا

أعلنت إسبانيا أنها ستخصص خلال السنوات الثلاث المقبلة، مساعدات مالية قيمتها 50 مليون يورو لدول أمريكا اللاتينية، التي تستضيف لاجئين ومهاجرين من فنزويلا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أمس الثلاثاء.

جاء هذا التصريح على لسان وزيرة الخارجية الإسبانية آرانتشا جونزاليس لايا، خلال مشاركتها في مؤتمر المانحين لمساعدة اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين في أمريكا اللاتينية، نظمه الاتحاد الأوروبي وحكومة إسبانيا.

وقالت لايا، إن 23 مليون يورو ستخصص في العام الجاري، "للمساعدة في الوضع المتفاقم على خلفية انتشار جائحة كورونا".

وأضافت الوزيرة الإسبانية، أن 12 مليون يورو من هذا المبلغ ستحول لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، وسيتم توجيه 5 ملايين أخرى إلى بنك التنمية الأمريكي.