بالفيديو.. فرح عناني تعيد تقديم أغنية "العيد فرحة" لصفاء أبو السعود

طرحت المطربة الشابة فرح عناني أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب بمناسبة عيد الفطر عنوانها "عيد الكيوفيد" وتتناول فيها فكرة الاحتفال هذا العام بعيد الفطر في البيت بسبب فيروس كورونا، وهي من كلمات تمي طمان وتوزيع ومكساج صبري صلاح، ومونتاج زياد سامر، وإن كانت استخدمت الأغنية المعروفة "العيد فرحة" للنجمة صفاء أبو السعود ولكن بشكل مختلف بداخل الكليب.

وشارك في الكليب عدد من جمهور فرح بالغناء والدتها الفنانة فاطمة محمد علي، واختها الصغيرة حبيبة، وعدد من المتابعين من مصر وعدد من الدول العربية لفرح علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن طلبت منهم إرسال مقاطع فيديو بطريقة معينة، ليكونوا أبطالا معاها في هذا الكليب.

وأكدت فرح "أن الكليب هو حصيلة عمل مستمر لمدة 3 أيام متواصلة، كنا نريد أن نقدم أغنية مختلفة خصوصا في ظل الأجواء غير العادية التي نحتفل فيها بالعيد لأول مرة بهذا الشكل ومن قبل رمضان، ولهذا سعى فريق العمل بعد تفكير على تقديم هذه الأغنية التي ظلت لأجيال ولسنوات طويلة هي الشيء الأساسي في الاحتفال بالعيد لتكون متماشية مع الظروف التي نمر بها".

https://youtu.be/sRAzEBeDnuQ