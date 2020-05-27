أنغام عن مسلسلات رمضان: تابعت "خيانة عهد وبـ100 وش".. وهشوف "البرنس"

قالت الفنانة أنغام، إنها تابعت مسلسل الفنانة الكبيرة يسرا "خيانة عهد" والذي تم إذاعته في شهر رمضان الماضي، حيث إنها تعشق تلك النوعية من المسلسلات التي لا يمكن التنبؤ بما سيقع في الحلقات المقبلة.

وأضافت "أنغام"، خلال استضافتها على فضائية "DMC"، بعد حفلتها في الصوت والضوء، وقدمتها فيها الإعلامية جاسمين طه، أنها أعجبت بمسلسل بـ100 وش وتابعته خلال شهر رمضان: "كوميدي خفيف وبشوفه قبل ما أدخل أنام بعد التأثر بالدراما السخنة"، موضحة أنها وأثناء رؤيتها للأعمال الدرامية التي تم تقديمها في شهر رمضان تقوم بالمشاهدة كأي متفرج: "مش بقعد أنتقد، وبتفرج على الأعمال كهاوية".

وأكدت أنها ستقوم بمشاهدة مسلسل "البرنس" الذي تم إذاعته خلال شهر رمضان الماضي: "هتفرج على البرنس عايزة أتفرج على محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا، وكمان أنا بحب الأعمال اللي بيخرجها محمد سامي".