ريم سامي عن مخرج "البرنس": محمد سامي في اللوكيشن بيبقى مش أخويا

تحدثت الفنانة ريم سامي عن أخيها المخرج محمد سامي قائلة: "محمد عنده رولز لو حد مذاكر وعامل اللي عليه وعامل كل حاجة المفروض يعملها هيبقى تمام، وأنا كنت بعمل الحاجة اللي عليا على قد ما أقدر، وبشوف أن أحلى حاجة إن حد يآمن بيك ولما حد يكون من أهلك كمان هو اللي يآمن بيك دي كانت أحلى حاجة بالنسبة لي".

وأضافت خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، "في اللوكيشن روح أستاذ محمد سامي المخرج بتكون موجودة مش أخويا، هو حنين جدا برا وجوة اللوكيشن مدام عاملة اللي عليا هو مش بيضايقني في حاجة مدام الشخص مذاكر ومش بيقصر، لكن بيضايقه أن حد مش مذاكر أو مقصر ده مايروحش يتكلم معاه أصلا".

ورد عليها المخرج محمد سامي قائلا لها: "ريم طيبة بزيادة وبخاف عليها من كتر ما هي طيبة لزاما عن اللزوم طيبة جدا معرفش أختي إزاي".

مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش.