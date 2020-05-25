أحمد داش: ذهبت إلى مصحة إدمان للتدريب على دوري في "البرنس"

تحدث الفنان أحمد داش عن كواليس دوره في مسلسل "البرنس"، قائلا إنه ذهب إلى مصحة نفسية لمدة يوم كامل للتعايش مع الشخصية التي يؤديها في المسلسل، وأجرى لقاءات مع العديد من الأشخاص هناك من كل الأعمار "عرفت الناس عايشة ازاي وخدت منهم رحلة العلاج، وبدايتهم وإيه إحساسهم وطبعا معرفتش أتكلم معاهم على التفاصيل عشان كدة غلط".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، "بعد كدة قعدت مع المخرج محمد سامي وفهمت الدور من أوله لآخره، وحطيت الخطوط قدامي واشتغلت عليها، أكتر حاجة وقفت قدامها هي أعراض الانسحاب ودي اللي كنت بحاول أعرفها وأظبطها".

مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش.