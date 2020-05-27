الاتفاق على استمرار قيود الاتصال في ألمانيا حتى يونيو المقبل

اتفقت الحكومة الفيدرالية الألمانية وحكومات الولايات، أمس الثلاثاء، على قرار مشترك حول كيفية المضي قدما فيما يتعلق بقيود الاتصال المتعلقة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت الحكومة الألمانية في بيان، أن الجزء الأساسي من قرار رئيس المستشارية الاتحادية ورؤساء مجلس الشيوخ ومستشاري الدولة هو أن قيود الاتصال ستستمر حتى 29 يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه في إطار هذا التحديث، يمكن أن تحافظ الولايات الفيدرالية على قيود الاتصال المطبقة سابقًا أو تسمح ببقاء 10 أشخاص على الأكثر بالبقاء في الأماكن العامة.

وشددت الحكومة الألمانية، على أنه يجب تطبيق قواعد النظافة والمسافة في التجمعات الخاصة في المنازل والغرف المغلقة، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون عدد الأشخاص محدودًا وفقًا لذلك حيثما أمكن، وأنه من الأفضل عقد التجمعات الخاصة في الهواء الطلق حيث أن خطر العدوى أقل بكثير.

ويأتي هذا القرار على خلفية انخفاض عدد الإصابات بكورونا المستجد في ألمانيا لا يزال منخفضًا حتى بعد شهر واحد من بدء إجراءات التخفيف ويرجع هذا النجاح بشكل أساسي إلى حقيقة أنه تم تنفيذ قواعد المسافة والنظافة والالتزام بها في جميع المجالات ذات الصلة.