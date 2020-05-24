أكثر من 40 إصابة بكورونا في ألمانيا بعد حضور قداس

قال رئيس إدارة صحة فرانكفورت لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إنّ أكثر من 40 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بعد حضورهم قداسا في كنيسة بالمدينة هذا الشهر.

وقال رين جوتشالك: "معظمهم ليسوا مصابين على نحو خطير. وعلى حد علمنا، لم يدخل إلى المستشفى سوى شخص واحد". بدوره، قال نائب رئيس الإدارة أنتوني فالتشوك، لصحيفة "فرانكفورتر روندشاو" المحلية، إنّ القداس أقيم في العاشر من مايو في كنيسة معمدانية، التي تقيم قداسات باللغتين الألمانية والروسية.

وأضاف فالتشوك للصحيفة، أنّ "الوضع شديد التغير والتطور"، موضّحا أنّ الكنيسة لم تخرق الإرشادات الرسمية التي تهدف لاحتواء انتشار الفيروس.

ومنذ الأول من مايو، أتيح للكنائس في ولاية هيسه الألمانية، التي تقع فيها مدينة فرانكفورت، أن تقيم قداسات، شريطة التزامها بقواعد التباعد الاجتماعي الرسمية والنظافة الصحية. في سياق متصل، أصيب عدد من الأشخاص بفيروس كورونا عقب زيارتهم مطعماً في مدينة لير بولاية سكسونيا السفلى، غرب ألمانيا.

وقال صاحب المطعم، وهو من بين المصابين أيضا: "كان هناك زبائن مصابون، وأتوا إلى مطعمي"، مضيفا أنّ نتيجة التحاليل جاءت لـ4 زبائن، وله شخصيا، كما أشار إلى أنّ 3 أصدقاء له أصيبوا أيضا بالفيروس.

ولا يعلم صاحب المطعم، ما إذا كانت الإصابات حدثت في 15 مايو خلال أمسية إعادة افتتاح المطعم في منطقة مورمرلاند، مضيفا أنّه من المحتمل أيضا أن يكون هناك أشخاص أصيبوا قبل هذه الليلة أو بعدها.

وكان يوجد في المطعم 40 فردا، وحسب صاحب المطعم، كان هناك التزام بقواعد التباعد الاجتماعي والسلامة الصحية. وحسب بيانات منطقة لير، سجلت إدارة الصحة 7 حالات إصابة مؤكدة لها علاقة بزيارة المطعم. وتم إيداع 50 شخصا على الأقل في الحجر المنزلي احترازيا.